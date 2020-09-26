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Гетманцев розповів, як відбуватиметься податкова...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 жов, 2020 21:14
Dear_Sir написав:
Люди, которым есть что "амнистировать" далеко не тупые идиоты и внимательно взвесят все за и против.
так и те кто амнистировать будет этих не глупых людей тоже люди не глупые и найдут болт с подходящей резьбой
Востаннє редагувалось Амвросий
в Чет 01 жов, 2020 21:18, всього редагувалось 1 раз.
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Амвросий
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Додано: Чет 01 жов, 2020 21:16
Dear_Sir написав: hxbbgaf написав:
Срок давности по НДФЛ 3 года. И если применять презумпцию виновности, то наказать можно всех. Да и законы задним числом не меняются. Наперед - пожалуйста, но доказывать что-то, что было 20 лет назад - это бред.
Капитал не делается за 3 года. Раз мы амнистируем капитал мы работаем с суммами делятилетних давностей, с компаниями которых уже может даже не существовать. Никто и не говорил что будет просто.
Капитал в 100 тыщ гривен? Капитал - это хотя бы 5 млн. Да и в суде весь этот бред можно будет оспорить.
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hxbbgaf
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Додано: Чет 01 жов, 2020 21:18
hxbbgaf написав: Dear_Sir написав: hxbbgaf написав:
Срок давности по НДФЛ 3 года. И если применять презумпцию виновности, то наказать можно всех. Да и законы задним числом не меняются. Наперед - пожалуйста, но доказывать что-то, что было 20 лет назад - это бред.
Капитал не делается за 3 года. Раз мы амнистируем капитал мы работаем с суммами делятилетних давностей, с компаниями которых уже может даже не существовать. Никто и не говорил что будет просто.
Капитал в 100 тыщ гривен? Капитал - это хотя бы 5 млн. Да и в суде весь этот бред можно будет оспорить.
Капитал - от 50-100 млн. гривен. Ниже - сбережения, скорее, на черный день.
В каком суде? New Jersey state court можно?
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Dear_Sir
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Додано: Чет 01 жов, 2020 21:22
Амвросий написав: Dear_Sir написав:
Люди, которым есть что "амнистировать" далеко не тупые идиоты и внимательно взвесят все за и против.
так и те кто амнистировать будет этих не глупых людей тоже люди не глупые и найдут болт с подходящей резьбой
Дык не нашли до сих пор.
Говорят, сами выходите, мы вас бить не будем, ну хоть чем-то поделитесь.
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Dear_Sir
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Додано: Чет 01 жов, 2020 21:24
hxbbgaf написав:
Капитал в 100 тыщ гривен? Капитал - это хотя бы 5 млн. Да и в суде весь этот бред можно будет оспорить.
Тех у кого от 5 млн и выше особо не потрусишь, у них адвокаты и бухгалтеры и все доходы оформлены - не прикопаешься. А вот у кого от 5 тыщ тех трусить проще
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Амвросий
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Додано: Чет 01 жов, 2020 21:24
vitaliy_berdinskikh написав: Dear_Sir написав:
Как раз это реальные истории,
нет, про реальные истории не пишут могут принять закон
.
рано или поздно примут. В этой или иной форме.
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Dear_Sir
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Додано: Чет 01 жов, 2020 21:26
Dear_Sir написав: vitaliy_berdinskikh написав: Dear_Sir написав:
Как раз это реальные истории,
нет, про реальные истории не пишут могут принять закон
.
рано или поздно примут. В этой или иной форме.
Не примут, ни рано, ни поздно.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 01 жов, 2020 21:27
Dear_Sir написав:
Дык не нашли до сих пор.
Говорят, сами выходите, мы вас бить не будем, ну хоть чем-то поделитесь.
Как говорят налоговики - "то, что у вас есть деньги - это не ваша заслуга, а наша недоработка"
Востаннє редагувалось Амвросий
в Чет 01 жов, 2020 21:36, всього редагувалось 1 раз.
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Амвросий
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Додано: Чет 01 жов, 2020 21:27
Амвросий написав: hxbbgaf написав:
Капитал в 100 тыщ гривен? Капитал - это хотя бы 5 млн. Да и в суде весь этот бред можно будет оспорить.
Тех у кого от 5 млн и выше особо не потрусишь, у них адвокаты и бухгалтеры и все доходы оформлены - не прикопаешься. А вот у кого от 5 тыщ тех трусить проще
Так смысл амнистии капиталов именно договорится с людьми у которых есть серьезные средства на каких правилах сосуществовать дальше и привлечь эти средства обратно в экономику. Именно договориться потому что очевидно что пути верчения налоговой Украины на одном месте найдены ими в различных вариантах.
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Dear_Sir
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