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Гетманцев розповів, як
відбуватиметься податкова...

Гетманцев розповів, як відбуватиметься податкова...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 21:14

Re: Гетманцев розповів, як відбуватиметься податкова...

  Dear_Sir написав:Люди, которым есть что "амнистировать" далеко не тупые идиоты и внимательно взвесят все за и против.


так и те кто амнистировать будет этих не глупых людей тоже люди не глупые и найдут болт с подходящей резьбой
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 01 жов, 2020 21:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 21:16

  Dear_Sir написав:
  hxbbgaf написав:Срок давности по НДФЛ 3 года. И если применять презумпцию виновности, то наказать можно всех. Да и законы задним числом не меняются. Наперед - пожалуйста, но доказывать что-то, что было 20 лет назад - это бред.

Капитал не делается за 3 года. Раз мы амнистируем капитал мы работаем с суммами делятилетних давностей, с компаниями которых уже может даже не существовать. Никто и не говорил что будет просто.

Капитал в 100 тыщ гривен? Капитал - это хотя бы 5 млн. Да и в суде весь этот бред можно будет оспорить.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 21:18

  hxbbgaf написав:
  Dear_Sir написав:
  hxbbgaf написав:Срок давности по НДФЛ 3 года. И если применять презумпцию виновности, то наказать можно всех. Да и законы задним числом не меняются. Наперед - пожалуйста, но доказывать что-то, что было 20 лет назад - это бред.

Капитал не делается за 3 года. Раз мы амнистируем капитал мы работаем с суммами делятилетних давностей, с компаниями которых уже может даже не существовать. Никто и не говорил что будет просто.

Капитал в 100 тыщ гривен? Капитал - это хотя бы 5 млн. Да и в суде весь этот бред можно будет оспорить.


Капитал - от 50-100 млн. гривен. Ниже - сбережения, скорее, на черный день.

В каком суде? New Jersey state court можно?
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 21:22

  Амвросий написав:
  Dear_Sir написав:Люди, которым есть что "амнистировать" далеко не тупые идиоты и внимательно взвесят все за и против.


так и те кто амнистировать будет этих не глупых людей тоже люди не глупые и найдут болт с подходящей резьбой


Дык не нашли до сих пор. :lol:
Говорят, сами выходите, мы вас бить не будем, ну хоть чем-то поделитесь.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 21:24

  hxbbgaf написав:Капитал в 100 тыщ гривен? Капитал - это хотя бы 5 млн. Да и в суде весь этот бред можно будет оспорить.


Тех у кого от 5 млн и выше особо не потрусишь, у них адвокаты и бухгалтеры и все доходы оформлены - не прикопаешься. А вот у кого от 5 тыщ тех трусить проще
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 21:24

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Dear_Sir написав:

Как раз это реальные истории,


нет, про реальные истории не пишут могут принять закон.


рано или поздно примут. В этой или иной форме.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 21:26

  Dear_Sir написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  Dear_Sir написав:

Как раз это реальные истории,


нет, про реальные истории не пишут могут принять закон.


рано или поздно примут. В этой или иной форме.

Не примут, ни рано, ни поздно.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 21:27

  Dear_Sir написав:Дык не нашли до сих пор. :lol:
Говорят, сами выходите, мы вас бить не будем, ну хоть чем-то поделитесь.


Как говорят налоговики - "то, что у вас есть деньги - это не ваша заслуга, а наша недоработка" :)
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 01 жов, 2020 21:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 21:27

  Амвросий написав:
  hxbbgaf написав:Капитал в 100 тыщ гривен? Капитал - это хотя бы 5 млн. Да и в суде весь этот бред можно будет оспорить.


Тех у кого от 5 млн и выше особо не потрусишь, у них адвокаты и бухгалтеры и все доходы оформлены - не прикопаешься. А вот у кого от 5 тыщ тех трусить проще


Так смысл амнистии капиталов именно договорится с людьми у которых есть серьезные средства на каких правилах сосуществовать дальше и привлечь эти средства обратно в экономику. Именно договориться потому что очевидно что пути верчения налоговой Украины на одном месте найдены ими в различных вариантах.
Dear_Sir
 
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