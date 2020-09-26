Гетманцев розповів, як відбуватиметься податкова...

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Додано: П'ят 02 жов, 2020 01:24
Кстати,шикарная возможность в период массовой заморозки денег на депозитах или ОВГЗ объявить дефолт,и всех прокинуть,или девальвировать гривну значительно...Кстати,наверняка разместить деньги в банке можно будет только в гривне.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 07:57
Слабая фантазия. Давай уже сразу про право первой брачной ночи для начальника районной налоговой и обязанность для собственника амнистированных капиталов в течение года после НА делать минет тому сотруднику налоговой который у него принимал декларацию.
А, как я могу, да?!
К слову а что прям сейчас мешает сделать то же самое: заморозить все депозиты и ОВГЗ и объявить дефолт? Думаешь что возможность заплатить 18% (тоесть ровно столько же сколько не было заплачено ранее) очень привлекательная и алегархи после объявления НА просто толпами будут ломиться чтобы заплатить эти деньги?
Поскольку в законе явно указана возможность НА для зарубежных активов - то точно не только в гривне.
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