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Гетманцев розповів, як
відбуватиметься податкова...

Гетманцев розповів, як відбуватиметься податкова...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 01:24

Кстати,шикарная возможность в период массовой заморозки денег на депозитах или ОВГЗ объявить дефолт,и всех прокинуть,или девальвировать гривну значительно...Кстати,наверняка разместить деньги в банке можно будет только в гривне.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 07:57

  Scotch написав:Кстати,шикарная возможность в период массовой заморозки денег на депозитах или ОВГЗ объявить дефолт,и всех прокинуть,или девальвировать гривну значительно...

Слабая фантазия. Давай уже сразу про право первой брачной ночи для начальника районной налоговой и обязанность для собственника амнистированных капиталов в течение года после НА делать минет тому сотруднику налоговой который у него принимал декларацию.
А, как я могу, да?! :mrgreen:

К слову а что прям сейчас мешает сделать то же самое: заморозить все депозиты и ОВГЗ и объявить дефолт? Думаешь что возможность заплатить 18% (тоесть ровно столько же сколько не было заплачено ранее) очень привлекательная и алегархи после объявления НА просто толпами будут ломиться чтобы заплатить эти деньги?

  Scotch написав:Кстати,наверняка разместить деньги в банке можно будет только в гривне.

Поскольку в законе явно указана возможность НА для зарубежных активов - то точно не только в гривне.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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