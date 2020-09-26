Гетманцев розповів, як відбуватиметься податкова...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 01:24
Кстати,шикарная возможность в период массовой заморозки денег на депозитах или ОВГЗ объявить дефолт,и всех прокинуть,или девальвировать гривну значительно...Кстати,наверняка разместить деньги в банке можно будет только в гривне.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 07:57
Слабая фантазия. Давай уже сразу про право первой брачной ночи для начальника районной налоговой и обязанность для собственника амнистированных капиталов в течение года после НА делать минет тому сотруднику налоговой который у него принимал декларацию.
А, как я могу, да?!
К слову а что прям сейчас мешает сделать то же самое: заморозить все депозиты и ОВГЗ и объявить дефолт? Думаешь что возможность заплатить 18% (тоесть ровно столько же сколько не было заплачено ранее) очень привлекательная и алегархи после объявления НА просто толпами будут ломиться чтобы заплатить эти деньги?
Поскольку в законе явно указана возможность НА для зарубежных активов - то точно не только в гривне.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:12
Підсумки ... :)
Якщо у вас є іншє громадянство, а не тільки українське - забийте болт на амністію.
Якщо тільки українське, то спостерігаємо за нашим президентом. Він відкрито заявив про свої активи закордоном. Імхо, на них він заробив закордоном, можливо навіть заплатив якісь податки.
Дивимся, чи він буде амністуватись і платити 9%.
Якщо не буде, забиваємо болт на амністію так само...
Спочатку іліта показує правильну поведінку, потім тільки має право щось вимагати, інакше ...
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