Гетманцев розповів, як відбуватиметься податкова...

Додано: П'ят 02 жов, 2020 22:31

Если идет нормальный человек по улице и видит, что впереди на лавочке сидит неадекват и вертит в руках гранату, то что сделает нормальный человек? Правильно, он пойдет назад или обойдет настолько далеко, чтобы в случае взрыва осколки гарантированно не долетели.

Так и здесь.

1) Те, кому есть что терять - реструктуризируют активы уже прямо сейчас. И понятно в каком направлении движутся активы. Явно не в сторону Украины. Тут если и делать, то как при СССР с деньгами - объявлять за два часа до вступления в силу. Или никак не делать.

2)Из п.1 понятно, что жирных баранов побрить не удастся.

3)Каких же результатов удастся добиться?

а)Возможно получится побрить мелких баранов, которые не успели спрятаться или по наивности даже не прятались.

б)Возможно, что получиться содрать процент с откровенно криминального капитала. Если деньги получены от продажи наркоты, то реально неважно, 5% или 9%. Или даже 20

в)100% получится отбить охоту покупать квартиры, машины и другое дорогое имущество. На всякий случай не покупать, Бог его знает куда полетят осколки гранаты. Будут если и покупать, то не в Украине и не на свое имя ( в Украине становится опасным даже на чужое имя покупать, поскольку невероятно, чтобы хозяин денег не мог объяснить откуда он их взял, а близкие родственники, на кого потенциально могло оформиться имущество - могли). И потекут из Украины денежки рекой в сторону соседних(и не очень соседних) стран. Плюс паралич рынка недвижимости(что практически смертельно для новостроев) и рынка новых авто (АвтоЗАЗ там вроде хотел встать с колен, выпуская Renault? )

г)100% получится отбить охоту вносить деньги на депозит, по крайней мере значимые суммы. Тоже - на всякий случай. Вдруг забрать можно будет только после собеседования в налоговой. А нет депозитов - нет и кредитов для развития бизнеса.

д)100% распугают всех потенциальных инвесторов. Нормальный инвестор с белой историей и так в Украине диковинка, а теперь и других(не очень белых) не будет. Мне кажется , что Украина не в том положении, чтобы выбирать цвет инвестора, тут бы любого уже, хоть чукчу одноногого, но с деньгами

Что имеем? Какие перспективы?Да никаких радужных, собственно. Из хорошего(пункты а и б) - это вилами по воде, получится или нет. А из плохого(пункты в, г,д) - это уж гарантированно получится