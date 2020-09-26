Гетманцев розповів, як відбуватиметься податкова...

Додано: Суб 03 жов, 2020 12:00

Damien написав: Ну зачем человеку сейчас покупать дорогую квартиру или Лексус, если через год не исключено, что придется заплатить с нее дополнительные 9% Ну зачем человеку сейчас покупать дорогую квартиру или Лексус, если через год не исключено, что придется заплатить с нее дополнительные 9%

Но ты так и не понял главного: 5, 9, 18 процентов платится не как налог на собственность.

Если человек когда-то заработал миллион, не заплатил в Украине подоходный и просадил его в Лас-вегасе - он не платит ни копейки.

Если человек когда-то заработал миллион, не заплатил в Украине подоходный и просадил половину в Лас-вегасе, а остаток хочет задекларировать как деньги с которых налог не был уплачен - платит 5 или 18 процентов только с этих пятисот тысяч.

Если он половину просадил в Лас-вегасе, а на остаток купил лексус и хочет задекларировать автомобиль как приобретенный за деньги с которых ранее не уплачен налог - платит 5% от текущей стоимости машины.

Если он половину просадил в Лас-вегасе, а на остаток купил квартиру в Нью-Йорке и хочет задекларировать квартиру как приобретенную за деньги с которых не уплачен налог - платит 9% от текущей стоимости заграничной квартиры.

Если человек когда-то заработал миллион, заплатил подоходный - он не платит ничего.

Если человек когда-то заработал миллион, заплатил подоходный, купил лексус - он не платит ничего.

Если человек когда-то заработал миллион, заплатил подоходный, купил квартиру в Нью-Йорке - он не платит ничего.

Главная цель НА совершенно в другом

Чего вдруг за неё надо платить 9% если онаоформлена на его имя, а не является машиной оформленной на тещу котору при декларировании он захочет указать как свою? К тому же хочу отметить что 9% это ставка для заграничных активов, для отечественных это 5%. Ты часто покупаешь машины или квартиры за рубежом?Это процент который платитсяза те присутствующие в данный момент деньги за которые ранее не был уплачен подоходный или иной налог и за ту находящуюся во владении собственность которая была приобретна за счёт дохода с которого ранее не был уплачен подоходный налог.Подающий декларацию сам определяет с каких денег и имущества он заплатил налог, а с каким нет, и подавая декларацию платит налог только со второй части если она вообще есть. Для большинства второй части нет или она есть но даже сам декларирующий не в состоянии её определить. Если кто-то продал в 1999 году пианино или велосипед и не заплатил подоходный - те деньги уже давно проедены и нельзя при всё желании доказать что подавая в 2022 году декларацию для НА человек должен заплатить подоходный за то пианино. Тем более что, как уже сказал, считате сам "автор" декларации, а не кто-то за него считает и говорит сколько ему платить.: чтобы после НА опираясь на задекларированные цифры и имея данные о доходе полученном после НА можно было спросить откуда взялся второй лексус или вторая квартира в Париже если доходов ни на то, ни на другое не хватает.