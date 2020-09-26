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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 01:24
Кстати,шикарная возможность в период массовой заморозки денег на депозитах или ОВГЗ объявить дефолт,и всех прокинуть,или девальвировать гривну значительно...Кстати,наверняка разместить деньги в банке можно будет только в гривне.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 07:57
Слабая фантазия. Давай уже сразу про право первой брачной ночи для начальника районной налоговой и обязанность для собственника амнистированных капиталов в течение года после НА делать минет тому сотруднику налоговой который у него принимал декларацию.
А, как я могу, да?!
К слову а что прям сейчас мешает сделать то же самое: заморозить все депозиты и ОВГЗ и объявить дефолт? Думаешь что возможность заплатить 18% (тоесть ровно столько же сколько не было заплачено ранее) очень привлекательная и алегархи после объявления НА просто толпами будут ломиться чтобы заплатить эти деньги?
Поскольку в законе явно указана возможность НА для зарубежных активов - то точно не только в гривне.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:12
Підсумки ... :)
Якщо у вас є іншє громадянство, а не тільки українське - забийте болт на амністію.
Якщо тільки українське, то спостерігаємо за нашим президентом. Він відкрито заявив про свої активи закордоном. Імхо, на них він заробив закордоном, можливо навіть заплатив якісь податки.
Дивимся, чи він буде амністуватись і платити 9%.
Якщо не буде, забиваємо болт на амністію так само...
Спочатку іліта показує правильну поведінку, потім тільки має право щось вимагати, інакше ...
Додано: П'ят 02 жов, 2020 22:31
Re: Гетманцев розповів, як відбуватиметься податкова...
Если идет нормальный человек по улице и видит, что впереди на лавочке сидит неадекват и вертит в руках гранату, то что сделает нормальный человек? Правильно, он пойдет назад или обойдет настолько далеко, чтобы в случае взрыва осколки гарантированно не долетели.
Так и здесь.
1) Те, кому есть что терять - реструктуризируют активы уже прямо сейчас. И понятно в каком направлении движутся активы. Явно не в сторону Украины. Тут если и делать, то как при СССР с деньгами - объявлять за два часа до вступления в силу. Или никак не делать.
2)Из п.1 понятно, что жирных баранов побрить не удастся.
3)Каких же результатов удастся добиться?
а)Возможно получится побрить мелких баранов, которые не успели спрятаться или по наивности даже не прятались.
б)Возможно, что получиться содрать процент с откровенно криминального капитала. Если деньги получены от продажи наркоты, то реально неважно, 5% или 9%. Или даже 20
в)100% получится отбить охоту покупать квартиры, машины и другое дорогое имущество. На всякий случай не покупать, Бог его знает куда полетят осколки гранаты. Будут если и покупать, то не в Украине и не на свое имя( в Украине становится опасным даже на чужое имя покупать, поскольку невероятно, чтобы хозяин денег не мог объяснить откуда он их взял, а близкие родственники, на кого потенциально могло оформиться имущество - могли). И потекут из Украины денежки рекой в сторону соседних(и не очень соседних) стран. Плюс паралич рынка недвижимости(что практически смертельно для новостроев) и рынка новых авто (АвтоЗАЗ там вроде хотел встать с колен, выпуская Renault? )
г)100% получится отбить охоту вносить деньги на депозит, по крайней мере значимые суммы. Тоже - на всякий случай. Вдруг забрать можно будет только после собеседования в налоговой. А нет депозитов - нет и кредитов для развития бизнеса.
д)100% распугают всех потенциальных инвесторов. Нормальный инвестор с белой историей и так в Украине диковинка, а теперь и других(не очень белых) не будет. Мне кажется , что Украина не в том положении, чтобы выбирать цвет инвестора, тут бы любого уже, хоть чукчу одноногого, но с деньгами
Что имеем? Какие перспективы?Да никаких радужных, собственно. Из хорошего(пункты а и б) - это вилами по воде, получится или нет. А из плохого(пункты в, г,д) - это уж гарантированно получится
Додано: Суб 03 жов, 2020 10:22
Re: Гетманцев розповів, як відбуватиметься податкова...
Как НА может отбить такие желание если все перечисленные действия заканчиваются оформлением имущества или денег на своё имя? Куплю я сейчас лексус и допустим через два года случится НА, и я просто укажу в декларации то что и так известно государству - я являюсь владльцем лексуса. Где тут зрада, опасность?
Налоговая и сейчас, без всякой НА, может задать человеку вопрос "откуда дровишки". При НА подача декларации это не защита диплома - не будет налоговой тройки которая будет сурово смотреть на задекларировавшегося и решать ссылать его в Желтые воды или пусть пока гуляет.
История очень напоминает весеннюю истерию когда куча экспертов пророчили как новый финмон, который по факту не сильно отличался от старого и имеет более высокую пороговую сумму, угробит все операции свыше 5000 гривен. Но по факту уже в июне можно было спокойно пополнять в терминале свою карту на любую сумму, хотя в апреле казалось что это будет проблемой минимум до нового года. Может не в каждом терминале, но в iBox - можно.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Суб 03 жов, 2020 11:38
Очень легко может отбить. Ну зачем человеку сейчас покупать дорогую квартиру или Лексус, если через год не исключено, что придется заплатить с нее дополнительные 9%.
Вы, наверное, не поняли суть амнистии - нельзя просто так указать, что есть Лексус или квартира в центре и заснуть спокойно. Нужно указать, а если внятно не пояснил откуда средства, то надо заплатить 5-9%
Если деньги жмут, то человек купит недвижимость в Польше, Турции, России. Так спокойней.
И потекут денежки ИЗ Украины
Додано: Суб 03 жов, 2020 12:00
Re: Гетманцев розповів, як відбуватиметься податкова...
Чего вдруг за неё надо платить 9% если она уже оформлена на его имя, а не является машиной оформленной на тещу котору при декларировании он захочет указать как свою? К тому же хочу отметить что 9% это ставка для заграничных активов, для отечественных это 5%. Ты часто покупаешь машины или квартиры за рубежом?
Но ты так и не понял главного: 5, 9, 18 процентов платится не как налог на собственность.
Это процент который платится только и исключительно за те присутствующие в данный момент деньги за которые ранее не был уплачен подоходный или иной налог и за ту находящуюся во владении собственность которая была приобретна за счёт дохода с которого ранее не был уплачен подоходный налог.
Подающий декларацию сам определяет с каких денег и имущества он заплатил налог, а с каким нет, и подавая декларацию платит налог только со второй части если она вообще есть. Для большинства второй части нет или она есть но даже сам декларирующий не в состоянии её определить. Если кто-то продал в 1999 году пианино или велосипед и не заплатил подоходный - те деньги уже давно проедены и нельзя при всё желании доказать что подавая в 2022 году декларацию для НА человек должен заплатить подоходный за то пианино. Тем более что, как уже сказал, считате сам "автор" декларации, а не кто-то за него считает и говорит сколько ему платить.
Главная цель НА совершенно в другом: чтобы после НА опираясь на задекларированные цифры и имея данные о доходе полученном после НА можно было спросить откуда взялся второй лексус или вторая квартира в Париже если доходов ни на то, ни на другое не хватает.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Суб 03 жов, 2020 13:42
Все правильно. Положил на депозит 200к - пришел снимать, а тебя спрашивают: "а где ты их взял, чтоб внести на депозит?". И если документально не подтвердишь, что ты их заработал(с вычетом на проживание), уплатил налоги, то свой депозит ты получишь с вычетом 18%. Много на депозит понесут с такими перспективами?
То же самое с квартирой. Купил ее сейчас. В следующем году задекларировал и тут же снова вопрос - а за что ты ее купил? Вопрос именно в этом будет, а не при покупке следующей квартиры (после налоговой "амнистии"). Не можешь пояснить за что купил? Ну тогда 5% с тебя.
Я не утверждаю, что "амнистия" полностью обрубит депозиты или покупку машин, квартир, но существенно уменьшит их количество. Особенно депозитов. Может и не будет так жестко, но зная как оно в жизни бывает, люди предпочтут перестраховаться.
Ты не можешь понять, что государству нужны деньги, причем уже в следующем году, а не когда-то потом. И эти деньги будут вытряхивать из населения. Именно из населения, поскольку у сильных мира сего выдавить ничего не получится, они уже прямо сейчас делают правильную(для себя) реструктуризацию.
Додано: Суб 03 жов, 2020 13:44
Re: Гетманцев розповів, як відбуватиметься податкова...
Такой вопрос могут задать и сейчас, без всякой НА. При НА такие вопросы не задают, после НА тоже возможно будуть задавать если не поменяется закон о финмониторинге.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Суб 03 жов, 2020 13:52
Много ты знаешь людей, которые много лет работали в Польше/Чехии (или даже в Украине шабашили), все заработанное вкладывали в покупку недвижимости в Украине и при этом платили подоходный налог?
Я о таких даже не слышал. Все они не платили. А их сотни тысяч. И теперь всех их это может коснуться.
Они уж точно сейчас ничего не купят нового и на депозит не понесут. Лучше уж копить там, в Польше-Чехии
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