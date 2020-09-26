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Гетманцев розповів, як
відбуватиметься податкова...

Гетманцев розповів, як відбуватиметься податкова...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 14:23

Re: Гетманцев розповів, як відбуватиметься податкова...

Учитывая, что они еще хотят убрать банковскую тайну и получать прямой доступ к информации о счетах клиентов в любое время без дополнительных разрешений, то человек может узнать что с тела его депозита вычли 5% (а после "амнистии" с 2021 года все 19.5%) уже по факту, получив сообщение куда-нибудь в СМС или Вайбер.

Крайними в этой всей историей с амнистиями, кучей возможных вопросов и т.д. будут конечно же самые обычные пересичные граждане. Ни на какую инвестиционную привлекательность эта "реформа" не повлияет в лучшую сторону от слова совсем.

Жаль, что пока что криптотехнологии как-то встали на одном месте и никак не развиваются особо прямые платежи между людьми и всеми желающими в обход всяких банков и лишних глаз. :?
Поскольку банки - это вообще становится неинтересным и ненужным делом, держать там деньги (в мире еще и доплачивать за это), платить конские проценты и комиссии, кредитования толком нет (в Украине). Пора банкам показать их место возле параши... :mrgreen:
Alex2007
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