Гетманцев розповів, як відбуватиметься податкова...
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Учитывая, что они еще хотят убрать банковскую тайну и получать прямой доступ к информации о счетах клиентов в любое время без дополнительных разрешений, то человек может узнать что с тела его депозита вычли 5% (а после "амнистии" с 2021 года все 19.5%) уже по факту, получив сообщение куда-нибудь в СМС или Вайбер.
Крайними в этой всей историей с амнистиями, кучей возможных вопросов и т.д. будут конечно же самые обычные пересичные граждане. Ни на какую инвестиционную привлекательность эта "реформа" не повлияет в лучшую сторону от слова совсем.
Жаль, что пока что криптотехнологии как-то встали на одном месте и никак не развиваются особо прямые платежи между людьми и всеми желающими в обход всяких банков и лишних глаз. Поскольку банки - это вообще становится неинтересным и ненужным делом, держать там деньги (в мире еще и доплачивать за это), платить конские проценты и комиссии, кредитования толком нет (в Украине). Пора банкам показать их место возле параши...
Damien написав:Много ты знаешь людей, которые много лет работали в Польше/Чехии (или даже в Украине шабашили), все заработанное вкладывали в покупку недвижимости в Украине и при этом платили подоходный налог?
Думаю что проценто 100% из тех кто много лет работал в Польше/Чехии - платили подоходный налог.
Потому что первое что я могу вспомнить: в Польше/Чехии нельзя находиться дольше 90 дней если ты не нашел себе работу и не оформил рабочую визу или иной подобный документ (зезволеня и прочее). А когда ты работаешь - ты платишь подоходный. Возражения есть?
К слову 90 дней это с июня 2017 благодаря усилиям кровавого барыги, до этого без визы и на день бы не пустили. Но это уже очень косвенно относится к теме ветки, не будем углубляться.
Damien написав:Я о таких даже не слышал. Все они не платили. А их сотни тысяч
Вранье, наглое вранье. Польский подоходный налог плачу даже я, сидя тут в Украине - со своих локат в польских банках.
Damien написав:Они уж точно сейчас ничего не купят нового и на депозит не понесут.
Если начитаются такие экспертов типа тебя - конечно. Но то их проблемы.
1. З урахуванням положень статей 16, 18, 19 і 20 цієї Конвенції платня, заробітна плата та інші подібні винагороди, одержувані резидентом Договірної Держави у зв'язку з роботою за наймом, оподатковуються тільки в цій Державі, якщо тільки робота за наймом не здійснюється в другій Договірній Державі. Якщо робота за наймом здійснюється таким чином, така винагорода, одержана у зв'язку з цим, може оподатковуватись у цій другій Державі.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh я вижу ты большой теоретик, но никакой практик. Ты сам не состоишь случайно в зеленой партии?)). Они там все такие. Ты вообще много общался с заробитчанами? Чтобы было как ты пишешь, надо чтоб совпали сразу несколько условий(что практически невозможно и в 99% случаев не совпадет) 1) Заробитчанин работал заграницей официально( 30% отсеялось ибо стройки и сельхозработы вовсе не те места, где работают все официально) и его работодатель проводил все суммы через свою налоговую(все, от тех оставшихся 70% еще половина отсеялась). Это если вообще удастся откопать самих работодателей и взять от них справки через несколько лет и показать их в Украине, никакой же общей базы данных нет. 2) Заработанное он ввез в Украину официально(через красный коридор таможни, с декларированием) или у него сохранены квитанции денежных переводов ?. А иначе связать тот доход и активы в Украине - никак. От оставшихся 35% из первого пункта на пункте №2 отсеются почти все. 3) Ну а если кто еще проскочил, то контрольный пункт №3 - мало кто работает в Чехии/Польше и на себя же оформляет недвигу в Украине. Это как минимум неудобно, поскольку ты там, а тут нужно то одну бумагу взять, то вторую, то договор заключить... А если оформил на сына/дочь/зятя - то и теряются последние ниточки узаконивания дохода. А следовательно, доказать заробитчанину что это заработано там, именно это заработанное привезено в Украину и именно на него куплены активы представляется малореальным на практике. А если не доказано, то должно облагаться НДФЛ в Украине.Вот про него я и писАл, что никто из заробитчан его не платит