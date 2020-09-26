Гетманцев розповів, як відбуватиметься податкова...

Додано: Суб 03 жов, 2020 16:22

vitaliy_berdinskikh я вижу ты большой теоретик, но никакой практик. Ты сам не состоишь случайно в зеленой партии?)). Они там все такие.

Ты вообще много общался с заробитчанами?

Чтобы было как ты пишешь, надо чтоб совпали сразу несколько условий(что практически невозможно и в 99% случаев не совпадет)

1) Заробитчанин работал заграницей официально( 30% отсеялось ибо стройки и сельхозработы вовсе не те места, где работают все официально) и его работодатель проводил все суммы через свою налоговую(все, от тех оставшихся 70% еще половина отсеялась). Это если вообще удастся откопать самих работодателей и взять от них справки через несколько лет и показать их в Украине, никакой же общей базы данных нет.

2) Заработанное он ввез в Украину официально(через красный коридор таможни, с декларированием) или у него сохранены квитанции денежных переводов ?. А иначе связать тот доход и активы в Украине - никак. От оставшихся 35% из первого пункта на пункте №2 отсеются почти все.

3) Ну а если кто еще проскочил, то контрольный пункт №3 - мало кто работает в Чехии/Польше и на себя же оформляет недвигу в Украине. Это как минимум неудобно, поскольку ты там, а тут нужно то одну бумагу взять, то вторую, то договор заключить... А если оформил на сына/дочь/зятя - то и теряются последние ниточки узаконивания дохода.

А следовательно, доказать заробитчанину что это заработано там, именно это заработанное привезено в Украину и именно на него куплены активы представляется малореальным на практике.

А если не доказано, то должно облагаться НДФЛ в Украине.Вот про него я и писАл, что никто из заробитчан его не платит