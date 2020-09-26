Гетманцев розповів, як відбуватиметься податкова...
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Учитывая, что они еще хотят убрать банковскую тайну и получать прямой доступ к информации о счетах клиентов в любое время без дополнительных разрешений, то человек может узнать что с тела его депозита вычли 5% (а после "амнистии" с 2021 года все 19.5%) уже по факту, получив сообщение куда-нибудь в СМС или Вайбер.
Крайними в этой всей историей с амнистиями, кучей возможных вопросов и т.д. будут конечно же самые обычные пересичные граждане. Ни на какую инвестиционную привлекательность эта "реформа" не повлияет в лучшую сторону от слова совсем.
Жаль, что пока что криптотехнологии как-то встали на одном месте и никак не развиваются особо прямые платежи между людьми и всеми желающими в обход всяких банков и лишних глаз. Поскольку банки - это вообще становится неинтересным и ненужным делом, держать там деньги (в мире еще и доплачивать за это), платить конские проценты и комиссии, кредитования толком нет (в Украине). Пора банкам показать их место возле параши...
Damien написав:Много ты знаешь людей, которые много лет работали в Польше/Чехии (или даже в Украине шабашили), все заработанное вкладывали в покупку недвижимости в Украине и при этом платили подоходный налог?
Думаю что проценто 100% из тех кто много лет работал в Польше/Чехии - платили подоходный налог.
Потому что первое что я могу вспомнить: в Польше/Чехии нельзя находиться дольше 90 дней если ты не нашел себе работу и не оформил рабочую визу или иной подобный документ (зезволеня и прочее). А когда ты работаешь - ты платишь подоходный. Возражения есть?
К слову 90 дней это с июня 2017 благодаря усилиям кровавого барыги, до этого без визы и на день бы не пустили. Но это уже очень косвенно относится к теме ветки, не будем углубляться.
Damien написав:Я о таких даже не слышал. Все они не платили. А их сотни тысяч
Вранье, наглое вранье. Польский подоходный налог плачу даже я, сидя тут в Украине - со своих локат в польских банках.
Damien написав:Они уж точно сейчас ничего не купят нового и на депозит не понесут.
Если начитаются такие экспертов типа тебя - конечно. Но то их проблемы.
1. З урахуванням положень статей 16, 18, 19 і 20 цієї Конвенції платня, заробітна плата та інші подібні винагороди, одержувані резидентом Договірної Держави у зв'язку з роботою за наймом, оподатковуються тільки в цій Державі, якщо тільки робота за наймом не здійснюється в другій Договірній Державі. Якщо робота за наймом здійснюється таким чином, така винагорода, одержана у зв'язку з цим, може оподатковуватись у цій другій Державі.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh я вижу ты большой теоретик, но никакой практик. Ты сам не состоишь случайно в зеленой партии?)). Они там все такие. Ты вообще много общался с заробитчанами? Чтобы было как ты пишешь, надо чтоб совпали сразу несколько условий(что практически невозможно и в 99% случаев не совпадет) 1) Заробитчанин работал заграницей официально( 30% отсеялось ибо стройки и сельхозработы вовсе не те места, где работают все официально) и его работодатель проводил все суммы через свою налоговую(все, от тех оставшихся 70% еще половина отсеялась). Это если вообще удастся откопать самих работодателей и взять от них справки через несколько лет и показать их в Украине, никакой же общей базы данных нет. 2) Заработанное он ввез в Украину официально(через красный коридор таможни, с декларированием) или у него сохранены квитанции денежных переводов ?. А иначе связать тот доход и активы в Украине - никак. От оставшихся 35% из первого пункта на пункте №2 отсеются почти все. 3) Ну а если кто еще проскочил, то контрольный пункт №3 - мало кто работает в Чехии/Польше и на себя же оформляет недвигу в Украине. Это как минимум неудобно, поскольку ты там, а тут нужно то одну бумагу взять, то вторую, то договор заключить... А если оформил на сына/дочь/зятя - то и теряются последние ниточки узаконивания дохода. А следовательно, доказать заробитчанину что это заработано там, именно это заработанное привезено в Украину и именно на него куплены активы представляется малореальным на практике. А если не доказано, то должно облагаться НДФЛ в Украине.Вот про него я и писАл, что никто из заробитчан его не платит
Alex2007 написав:Учитывая, что они еще хотят убрать банковскую тайну и получать прямой доступ к информации о счетах клиентов в любое время без дополнительных разрешений, то человек может узнать что с тела его депозита вычли 5% (а после "амнистии" с 2021 года все 19.5%) уже по факту, получив сообщение куда-нибудь в СМС или Вайбер.
Damien написав:Заробитчанин работал заграницей официально
Ты писал о тех кто работают годами. Чтобы работать годами - надо работать официально. Это было в моём комметарии к твоему примеру и ты успешно это проигнорировал.
Если ты так беспокоишься о сборщиках клубники то не думаю что они под угрозой - они уже всё успешно пробухали и проели и ждут нового сезона.
Damien написав:Заработанное он ввез в Украину официально(через красный коридор таможни, с декларированием)
Чтобы иметь обязанность идти на красный коридор надо везти больше 10 000 евро. Не думаю что заробитчане прям каждый раз везут большие суммы. А если везут то наверняка идут на красный коридор - ведь это не сложно, совершенно, особенно если ты годами делаешь так.
Но даже если большие и даже если ввезли 20 000 в сумке - это нарушение таможенного, но не налогового законодательства. И налоговая не может ничего предъявить за то что деньги не были задекларированные на таможне. И таможня уже ничего не может предъявить, хотя это уже за рамками обсуждения НА.
Что ты там мне про теоретика писал? Ты же в банальных вещах не разбираешься.
Damien написав:у а если кто еще проскочил, то контрольный пункт №3 - мало кто работает в Чехии/Польше и на себя же оформляет недвигу в Украине
А на кого ж он её оформлят, на бомжа-соседа? Максимум на жену или детей или родителей.
Во всех этих случаях передача денег на покупку не облагается подоходным поскольку такие подарки приравниваются к наследству, а на наследство от близких родственников налог - 0%. Но ты этого не знаешь, потому что не читал налоговый кодекс. Вот потому ты второй день и несешь тут чушь про то как НА мешает покупкам домов и автомобилей.
Даже если заробитчанин подарил деньги племяннику или внуку, или наоборот внук деду, что уже сложно представить так как заробитчанин не рокфеллер такие подарки делать - как задекларировать построенный с этих денег дом это проблема уже не заробитчанина. К тому же ничто не мешает внуку/племяннику придушить свою гражданскую совесть и указать этот дом как построенный за белые деньги и не заплатить даже 5%.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh написав:Ты писал о тех кто работают годами. Чтобы работать годами - надо работать официально. Это было в моём комметарии к твоему примеру и ты успешно это проигнорировал.
Десятилетиями работают неофициально на стройках, о чем ты... Сами работодателями даже становятся(для своих земляков только, правда) и все по-леваковому. Не спорю, есть и официально, я так и говорил, читай внимательно
vitaliy_berdinskikh написав:Чтобы иметь обязанность идти на красный коридор надо везти больше 10 000 евро. Не думаю что заробитчане прям каждый раз везут большие суммы. А если везут то наверняка идут на красный коридор - ведь это не сложно, совершенно, особенно если ты годами делаешь так.
Но даже если большие и даже если ввезли 20 000 в сумке - это нарушение таможенного, но не налогового законодательства. И налоговая не может ничего предъявить за то что деньги не были задекларированные на таможне. И таможня уже ничего не может предъявить, хотя это уже за рамками обсуждения НА.
Ты не способен удерживать суть и нить разговора на протяжении более 1 сообщения. Ну при чем тут претензии таможни??? У них точно претензий не будет. Как и у заробитчанина легализации средств. Он ничего не задекларировал? Значит и не ввозил никаких денег в Украину. Следовательно активы в Украины куплены за ДРУГИЕ ДЕНЬГИ, не за те, которые он заработал в Чехии. За ДРУГИЕ, которые он, возможно, просто украл в Украине. А заработанные деньги, даже официальные - они в Чехии остались, получается с точки зрения закона.
vitaliy_berdinskikh написав:А на кого ж он её оформлят, на бомжа-соседа? Максимум на жену или детей или родителей. Во всех этих случаях передача денег на покупку не облагается подоходным поскольку такие подарки приравниваются к наследству, а на наследство от близких родственников налог - 0%.
я писал конкретно на кого - на сына/дочь/зятя, не надо включать дурачка. И наследство не при чем, ведь тот, кто работал за границей -ЖИВОЙ. С точки зрения документов, заробитчанин вообще к покупке никаким боком, если оформлено на сына/дочь/зятя было изначально( а не куплено на себя и потом подарено сыну). Просто сын/дочь/зять купили неизвестно за какие средства (что автоматом начислит 5%).