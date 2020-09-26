Гетманцев розповів, як відбуватиметься податкова...

Додано: Суб 03 жов, 2020 16:43

Damien написав: Заробитчанин работал заграницей официально Заробитчанин работал заграницей официально

Damien написав: Заработанное он ввез в Украину официально(через красный коридор таможни, с декларированием) Заработанное он ввез в Украину официально(через красный коридор таможни, с декларированием)

Damien написав: у а если кто еще проскочил, то контрольный пункт №3 - мало кто работает в Чехии/Польше и на себя же оформляет недвигу в Украине у а если кто еще проскочил, то контрольный пункт №3 - мало кто работает в Чехии/Польше и на себя же оформляет недвигу в Украине

Но ты этого не знаешь, потому что не читал налоговый кодекс.

Ты писал о тех кто работают годами. Чтобы работать годами - надо работать официально. Это было в моём комметарии к твоему примеру и ты успешно это проигнорировал.Если ты так беспокоишься о сборщиках клубники то не думаю что они под угрозой - они уже всё успешно пробухали и проели и ждут нового сезона.Чтобы иметь обязанность идти на красный коридор надо везти больше 10 000 евро. Не думаю что заробитчане прям каждый раз везут бльшие суммы. А если везут то наверняка идут на красный коридор - ведь это не сложно, совершенно, особенно если ты годами делаешь так.Но даже если бльшие и даже если ввезли 20 000 в сумке - это нарушение таможенного, но не налогового законодательства. И налоговая не может ничего предъявить за то что деньги не были задекларированные на таможне. И таможня уже ничего не может предъявить, хотя это уже за рамками обсуждения НА.Что ты там мне про теоретика писал? Ты же в банальных вещах не разбираешься.А на кого ж он её оформлят, на бомжа-соседа? Максимум на жену или детей или родителей.Во всех этих случаях передача денег на покупку не облагается подоходным поскольку такие подарки приравниваются к наследству, а на наследство от близких родственников налог - 0%.Вот потому ты второй день и несешь тут чушь про то как НА мешает покупкам домов и автомобилей.Даже если заробитчанин подарил деньги племяннику или внуку, или наоборот внук деду, что уже сложно представить так как заробитчанин не рокфеллер такие подарки делать - как задекларировать построенный с этих денег дом это проблема уже не заробитчанина. К тому же ничто не мешает внуку/племяннику придушить свою гражданскую совесть и указать этот дом как построенный за белые деньги и не заплатить даже 5%.