|
|
"Тарифна комісія" підрахувала витрати пенсіонерів на тепло
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 вер, 2020 13:36
Пропонуємо до обговорення:
Витрати на послуги з теплопостачання для людей похилого віку становлять близько 25% доходів, що є критично високим рівнем.
Дивися повний текст \"Тарифна комісія\" підрахувала витрати пенсіонерів на тепло
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90499
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 30 вер, 2020 13:36
Таки поднимут за электроэнергию !
-
Dikoy
-
-
- Повідомлень: 1198
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему