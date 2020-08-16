Витрати на послуги з теплопостачання для людей похилого віку становлять близько 25% доходів, що є критично високим рівнем.
Дивися повний текст \"Тарифна комісія\" підрахувала витрати пенсіонерів на тепло.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 вер, 2020 13:36
"Тарифна комісія" підрахувала витрати пенсіонерів на тепло
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Тарифна комісія\" підрахувала витрати пенсіонерів на тепло.
Додано: Сер 30 вер, 2020 13:57
Re:
Конечно поднимут... когда начинают звучать фразы типа - а вот в ЕС дороже/у нас самые низкие/МВФ требует.... и прочий бред жди повышения.
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|