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"Тарифна комісія" підрахувала
витрати пенсіонерів на тепло

"Тарифна комісія" підрахувала витрати пенсіонерів на тепло
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 13:36

"Тарифна комісія" підрахувала витрати пенсіонерів на тепло

Пропонуємо до обговорення:
Витрати на послуги з теплопостачання для людей похилого віку становлять близько 25% доходів, що є критично високим рівнем.

Дивися повний текст \"Тарифна комісія\" підрахувала витрати пенсіонерів на тепло.
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Таки поднимут за электроэнергию !
Dikoy
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 13:57

Re:

Конечно поднимут... когда начинают звучать фразы типа - а вот в ЕС дороже/у нас самые низкие/МВФ требует.... и прочий бред жди повышения.
Джон
 
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Они больше пенсии. Увы и ах.
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Джон, "Будут грабить!" (с).
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RomanTik
 
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