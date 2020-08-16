Витрати на послуги з теплопостачання для людей похилого віку становлять близько 25% доходів, що є критично високим рівнем.
Дивися повний текст \"Тарифна комісія\" підрахувала витрати пенсіонерів на тепло.
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Додано: Сер 30 вер, 2020 13:36
"Тарифна комісія" підрахувала витрати пенсіонерів на тепло
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Тарифна комісія\" підрахувала витрати пенсіонерів на тепло.
Додано: Сер 30 вер, 2020 13:57
Re:
Конечно поднимут... когда начинают звучать фразы типа - а вот в ЕС дороже/у нас самые низкие/МВФ требует.... и прочий бред жди повышения.
Додано: Чет 01 жов, 2020 01:43
Джон, "Будут грабить!" (с).
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Додано: Чет 01 жов, 2020 08:01
Только на услуги по теплоснабжению пенсионеры тратят около 25% доходов.
Добавим ещё сюда расходы на электричество, газ, воду и прочие коммунальные.
Там остатка вообще хватает на что либо кроме буханки хлеба и молока?
Теперь уже точно не вернусь
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