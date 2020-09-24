RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Для туристів з України
відкрито 52 країни: додалося 4

Для туристів з України відкрито 52 країни: додалося 4
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 14:02

Для туристів з України відкрито 52 країни: додалося 4

Пропонуємо до обговорення:
Туристи з України можуть подорожувати в 52 країни.

Дивися повний текст Для туристів з України відкрито 52 країни: додалося 4.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90501
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 14:02

Мощная публикация: ни тебе списка добавленных стран, ни общего списка - пришлось искать на других ресурсах вменяемое описание.
Востаннє редагувалось Civis в Сер 30 вер, 2020 14:11, всього редагувалось 1 раз.
Civis
 
Повідомлень: 253
З нами з: 08.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 14:10

Re: Для туристів з України відкрито 52 країни: додалося 4

хороший репортаж

Зображення
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4583
З нами з: 03.12.14
Подякував: 621 раз.
Подякували: 784 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 14:39

Дмитрий Кулеба уронил сосиску
anonymous265
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21
З нами з: 05.12.15
Подякував: 6 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: SerDem і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Держборг України в серпні знизився на 17 млрд грн
R2 » Вів 29 вер, 2020 16:04
2 115
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 вер, 2020 21:13
LutsMan
Шмигаль оголосив про початок зростання економіки України
R2 » П'ят 25 вер, 2020 20:05
4 287
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 вер, 2020 23:29
vitaliy_berdinskikh
Українським банкам довелося вивозити зайву валюту з країни 1, 2
R2 » Чет 24 вер, 2020 14:30
18 1386
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 вер, 2020 13:54
брехунолом

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Отзывы про ICU (2)
30.09.2020 15:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.