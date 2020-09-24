Туристи з України можуть подорожувати в 52 країни.
Дивися повний текст Для туристів з України відкрито 52 країни: додалося 4.
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Додано: Сер 30 вер, 2020 14:02
Для туристів з України відкрито 52 країни: додалося 4
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Для туристів з України відкрито 52 країни: додалося 4.
Додано: Сер 30 вер, 2020 14:02
Мощная публикация: ни тебе списка добавленных стран, ни общего списка - пришлось искать на других ресурсах вменяемое описание.
Востаннє редагувалось Civis в Сер 30 вер, 2020 14:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 30 вер, 2020 14:10
Re: Для туристів з України відкрито 52 країни: додалося 4
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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