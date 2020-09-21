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Для туристів з України
відкрито 52 країни: додалося 4

Для туристів з України відкрито 52 країни: додалося 4
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 14:02

Для туристів з України відкрито 52 країни: додалося 4

Пропонуємо до обговорення:
Туристи з України можуть подорожувати в 52 країни.

Дивися повний текст Для туристів з України відкрито 52 країни: додалося 4.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 14:02

Мощная публикация: ни тебе списка добавленных стран, ни общего списка - пришлось искать на других ресурсах вменяемое описание.
Востаннє редагувалось Civis в Сер 30 вер, 2020 14:11, всього редагувалось 1 раз.
Civis
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 14:10

Re: Для туристів з України відкрито 52 країни: додалося 4

хороший репортаж

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Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 14:39

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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 17:17

Иордания, Колумбия, Нигерия и Гана
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 21:49

Хорватия отсутствует. Почему?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Позорище.Европа закрыта.Дотестировались.Перед МВФ стараемся,как всегда?
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 12:24

На сегодня (6 октября) уже 61 страна открылась для украинцев https://coronavirustravelmap.com/ru/country/ua
vzalkaloff_twink
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