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Застава для викрадача авто
відтепер залежатиме від...

Застава для викрадача авто відтепер залежатиме від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 15:01

Застава для викрадача авто відтепер залежатиме від...

Пропонуємо до обговорення:
Після внесення змін до законодавства щодо посилення відповідальності за викрадення авто відтепер для викрадачів авто запобіжний захід у вигляді застави обчислюватиметься, виходячи з вартості викраденого автомобіля.

Дивися повний текст Застава для викрадача авто відтепер залежатиме від вартості вкраденого – МВС.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 15:01

Брєд, просто брєд....(((
Захист мажорів і олігархів на всіх рівнях, замість того, щоб розмір штрафів привязати до вартості авто, щоб дєд, який перевищив швидкість на москвичу червоне думав де взяти сто баксів, а мажор думав де взяти штуку чи тисячу баксів....
Відсутність умовного при крадіжці жигуля і умовні при крадіжці Укртелекому)))... , при крадіжці мільйонів з бюджету чи всяких кримінальних тємах.... тепер тільки жигулі крастимуть?) - ні, тепер з поршаків не лише фари зніматимуть, а розбиратимуть на парковці)
І ще: вони б штр
shlyocuk
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 15:47

Судью и чинушу защитить не возможно)) во первых у них в декларации элитный авто стоит как ваз а во вторых они полицию не зовут потому что нельзья украсть ураденное))
l4567
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 15:55

  shlyocuk написав:Брєд, просто брєд....(((
Захист мажорів і олігархів на всіх рівнях, замість того, щоб розмір штрафів привязати до вартості авто, щоб дєд, який перевищив швидкість на москвичу червоне думав де взяти сто баксів, а мажор думав де взяти штуку чи тисячу баксів....

И тут Остапа понесло. Казалось бы при чем тут штрафы к залогу при краже?..
_hunter
 
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