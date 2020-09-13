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Застава для викрадача авто відтепер залежатиме від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 вер, 2020 15:01
Пропонуємо до обговорення:
Після внесення змін до законодавства щодо посилення відповідальності за викрадення авто відтепер для викрадачів авто запобіжний захід у вигляді застави обчислюватиметься, виходячи з вартості викраденого автомобіля.
Дивися повний текст Застава для викрадача авто відтепер залежатиме від вартості вкраденого – МВС
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R2
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Додано: Сер 30 вер, 2020 15:01
Брєд, просто брєд....(((
Захист мажорів і олігархів на всіх рівнях, замість того, щоб розмір штрафів привязати до вартості авто, щоб дєд, який перевищив швидкість на москвичу червоне думав де взяти сто баксів, а мажор думав де взяти штуку чи тисячу баксів....
Відсутність умовного при крадіжці жигуля і умовні при крадіжці Укртелекому)))... , при крадіжці мільйонів з бюджету чи всяких кримінальних тємах.... тепер тільки жигулі крастимуть?) - ні, тепер з поршаків не лише фари зніматимуть, а розбиратимуть на парковці)
І ще: вони б штр
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shlyocuk
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Додано: Сер 30 вер, 2020 15:47
Судью и чинушу защитить не возможно)) во первых у них в декларации элитный авто стоит как ваз а во вторых они полицию не зовут потому что нельзья украсть ураденное))
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l4567
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Додано: Сер 30 вер, 2020 15:55
shlyocuk написав:
Брєд, просто брєд....(((
Захист мажорів і олігархів на всіх рівнях, замість того, щоб розмір штрафів привязати до вартості авто, щоб дєд, який перевищив швидкість на москвичу червоне думав де взяти сто баксів, а мажор думав де взяти штуку
чи тисячу баксів....
И тут Остапа понесло. Казалось бы при чем тут штрафы к залогу при краже?..
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_hunter
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