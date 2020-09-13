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Застава для викрадача авто відтепер залежатиме від...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 вер, 2020 15:01
Пропонуємо до обговорення:
Після внесення змін до законодавства щодо посилення відповідальності за викрадення авто відтепер для викрадачів авто запобіжний захід у вигляді застави обчислюватиметься, виходячи з вартості викраденого автомобіля.
Дивися повний текст Застава для викрадача авто відтепер залежатиме від вартості вкраденого – МВС
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Додано: Сер 30 вер, 2020 15:01
Брєд, просто брєд....(((
Захист мажорів і олігархів на всіх рівнях, замість того, щоб розмір штрафів привязати до вартості авто, щоб дєд, який перевищив швидкість на москвичу думав де взяти сто баксів, а мажор думав де взяти штуку чи тисячу баксів....
Відсутність умовного при крадіжці жигуля і умовні при крадіжці Укртелекому)))... , при крадіжці мільйонів з бюджету чи всяких кримінальних тємах....
тепер тільки жигулі крастимуть, а мазди перестануть?) - ні, тепер з поршаків не лише фари зніматимуть, а розбиратимуть на парковці)
Востаннє редагувалось shlyocuk
в Сер 30 вер, 2020 17:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 30 вер, 2020 15:47
Судью и чинушу защитить не возможно)) во первых у них в декларации элитный авто стоит как ваз а во вторых они полицию не зовут потому что нельзья украсть ураденное))
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Додано: Сер 30 вер, 2020 15:55
shlyocuk написав:
Брєд, просто брєд....(((
Захист мажорів і олігархів на всіх рівнях, замість того, щоб розмір штрафів привязати до вартості авто, щоб дєд, який перевищив швидкість на москвичу червоне думав де взяти сто баксів, а мажор думав де взяти штуку
чи тисячу баксів....
И тут Остапа понесло. Казалось бы при чем тут штрафы к залогу при краже?..
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_hunter
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Додано: Сер 30 вер, 2020 16:50
_hunter написав: shlyocuk написав:
Брєд, просто брєд....(((
Захист мажорів і олігархів на всіх рівнях, замість того, щоб розмір штрафів привязати до вартості авто, щоб дєд, який перевищив швидкість на москвичу червоне думав де взяти сто баксів, а мажор думав де взяти штуку
чи тисячу баксів....
И тут Остапа понесло. Казалось бы при чем тут штрафы к залогу при краже?..
Думаю, тут просто эмоции от того, что воров решили признавать ворами и обходиться с ними соответственно. Если бы еще ср*ные парламентские "гуманисты" вообще отказались от порога ущерба для наступления уголовной ответственности, а вместо него ввели ступенчатую шкалу сроков в зависимости от количества рецидивов (первый раз - условный, второй - года на три, третий - ближайшие двадцать лет украть получится только у сокамерника), как принято в тех же Штатах, то "обилетить" удалось бы не только угонщиков, и мелкую нечисть типа карманников.
Вор должен сидеть в тюрьме, а не докучать обществу.
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headshaker
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