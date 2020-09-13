RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Застава для викрадача авто
відтепер залежатиме від...

Застава для викрадача авто відтепер залежатиме від...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 15:01

Застава для викрадача авто відтепер залежатиме від...

Пропонуємо до обговорення:
Після внесення змін до законодавства щодо посилення відповідальності за викрадення авто відтепер для викрадачів авто запобіжний захід у вигляді застави обчислюватиметься, виходячи з вартості викраденого автомобіля.

Дивися повний текст Застава для викрадача авто відтепер залежатиме від вартості вкраденого – МВС.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90505
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 15:01

Брєд, просто брєд....(((
Захист мажорів і олігархів на всіх рівнях, замість того, щоб розмір штрафів привязати до вартості авто, щоб дєд, який перевищив швидкість на москвичу думав де взяти сто баксів, а мажор думав де взяти штуку чи тисячу баксів....
Відсутність умовного при крадіжці жигуля і умовні при крадіжці Укртелекому)))... , при крадіжці мільйонів з бюджету чи всяких кримінальних тємах....
тепер тільки жигулі крастимуть, а мазди перестануть?) - ні, тепер з поршаків не лише фари зніматимуть, а розбиратимуть на парковці)
Востаннє редагувалось shlyocuk в Сер 30 вер, 2020 17:13, всього редагувалось 1 раз.
shlyocuk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 58
З нами з: 05.04.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 15:47

Судью и чинушу защитить не возможно)) во первых у них в декларации элитный авто стоит как ваз а во вторых они полицию не зовут потому что нельзья украсть ураденное))
l4567
 
Повідомлень: 171
З нами з: 10.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 15:55

  shlyocuk написав:Брєд, просто брєд....(((
Захист мажорів і олігархів на всіх рівнях, замість того, щоб розмір штрафів привязати до вартості авто, щоб дєд, який перевищив швидкість на москвичу червоне думав де взяти сто баксів, а мажор думав де взяти штуку чи тисячу баксів....

И тут Остапа понесло. Казалось бы при чем тут штрафы к залогу при краже?..
_hunter
 
Повідомлень: 2794
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 16:50

  _hunter написав:
  shlyocuk написав:Брєд, просто брєд....(((
Захист мажорів і олігархів на всіх рівнях, замість того, щоб розмір штрафів привязати до вартості авто, щоб дєд, який перевищив швидкість на москвичу червоне думав де взяти сто баксів, а мажор думав де взяти штуку чи тисячу баксів....

И тут Остапа понесло. Казалось бы при чем тут штрафы к залогу при краже?..


Думаю, тут просто эмоции от того, что воров решили признавать ворами и обходиться с ними соответственно. Если бы еще ср*ные парламентские "гуманисты" вообще отказались от порога ущерба для наступления уголовной ответственности, а вместо него ввели ступенчатую шкалу сроков в зависимости от количества рецидивов (первый раз - условный, второй - года на три, третий - ближайшие двадцать лет украть получится только у сокамерника), как принято в тех же Штатах, то "обилетить" удалось бы не только угонщиков, и мелкую нечисть типа карманников.

Вор должен сидеть в тюрьме, а не докучать обществу.
headshaker
 
Повідомлень: 971
З нами з: 08.05.15
Подякував: 2220 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 18:26

как будут определять стоимость угнанного авто? если оценивать будут после того как найдут (и то если найдут - автоугонщики машины разбирают вообще-то), то за время проведенное у угонщика его цена может опуститься до нуля, а если по стоимости нового - как быть с возрастом и техническим состоянием? да и вообще какая-то дискриминация получается - за ланос и за лексус разная цена для того чтобы выйти на свободу? следующим шагом - за убийство богатого давать сроки больше чем за бедного?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
Повідомлень: 3073
З нами з: 06.01.16
Подякував: 8872 раз.
Подякували: 711 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 20:33

Невже у когось із слуг вкрали авто?
Тепер треба ще щоб пограбували, обікрали квартиру та (прости господи) вбили.
І у нас стане нормальне законодавство!
silver_arrow_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 221
З нами з: 08.08.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 20:38

  RomanTik написав:да и вообще какая-то дискриминация получается - за ланос и за лексус разная цена для того чтобы выйти на свободу?

Взагалі-то нормальна норма.
А як ви хочете?
Нанесений збиток на різну суму то і відповідальність повинна бути в межах цієї суми.
Не повинно бути так, що вкрав мільйон - заплатив 100 тис і вільний
silver_arrow_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 221
З нами з: 08.08.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 21:19

  silver_arrow_ua написав:Нанесений збиток на різну суму то і відповідальність повинна бути в межах цієї суми.
Не повинно бути так, що вкрав мільйон - заплатив 100 тис і вільний


К сожалению, на территории украинского государства воровать миллионами(и тем более миллиардами) куда как безопаснее чем воровать тысячами.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
Повідомлень: 3212
З нами з: 26.03.16
Подякував: 171 раз.
Подякували: 976 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 23:08

RomanTik, я даже не буду спрашивать что не так с дискриминацией. Мне интересно почему удивление возникло только сейчас. КоАП/УК по жизни разделяли кучу градаций краж и наказаний для них. От мелких до особо крупных.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 595
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Викрадення елітних і радянських авто: яка різниця у...
R2 » Вів 29 вер, 2020 09:38
2 125
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 вер, 2020 18:23
ridhome2
В Україні посилили покарання за викрадення авто
R2 » Сер 23 вер, 2020 11:03
2 140
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 вер, 2020 20:09
nighthawk5
Дешеві дизельні авто: чому їх кількість на ринку може зрости 1, 2
R2 » Нед 13 вер, 2020 21:29
10 876
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 вер, 2020 00:08
EKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (89875)
01.10.2020 00:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.