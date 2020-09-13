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Застава для викрадача авто
відтепер залежатиме від...

Застава для викрадача авто відтепер залежатиме від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 11:13

  moveton написав:RomanTik, я даже не буду спрашивать что не так с дискриминацией. Мне интересно почему удивление возникло только сейчас. КоАП/УК по жизни разделяли кучу градаций краж и наказаний для них. От мелких до особо крупных.

Ну это же нововведение от злочынной ЗЕ-влады, а то -- благословленный Совок -- им все можно.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:22

  headshaker написав: вместо него ввели ступенчатую шкалу сроков в зависимости от количества рецидивов (первый раз - условный, второй - года на три, третий - ближайшие двадцать лет украть получится только у сокамерника

Мультипликатор отличная вещь. 2ходка, получай срок*2, 3я-срок*3 и т.д.
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