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Застава для викрадача авто відтепер залежатиме від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 жов, 2020 11:13
moveton написав:RomanTik
, я даже не буду спрашивать что не так с дискриминацией. Мне интересно почему удивление возникло только сейчас. КоАП/УК по жизни разделяли кучу градаций краж и наказаний для них. От мелких до особо крупных.
Ну это же нововведение от злочынной ЗЕ-влады, а то -- благословленный Совок -- им все можно.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 13:22
headshaker написав:
вместо него ввели ступенчатую шкалу сроков в зависимости от количества рецидивов (первый раз - условный, второй - года на три, третий - ближайшие двадцать лет украть получится только у сокамерника
Мультипликатор отличная вещь. 2ходка, получай срок*2, 3я-срок*3 и т.д.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 16:54
moveton, при краже все ясно (и то там границы достаточно размыты и нет линейной зависимости от кол-ва украденного) - лежало в тумбочке 10000$, после кражи их не стало. Убыток - 10000. Как оценить стоимость автомобиля на момент угона?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
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Додано: Чет 01 жов, 2020 17:11
RomanTik написав:moveton
, при краже все ясно (и то там границы достаточно размыты и нет линейной зависимости от кол-ва украденного) - лежало в тумбочке 10000$, после кражи их не стало. Убыток - 10000. Как оценить стоимость автомобиля на момент угона?
Таможенники на этот, казалось бы нерешаемый вопрос, уже давно нашли ответ: "каталожная стоимость".
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