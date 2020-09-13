Застава для викрадача авто відтепер залежатиме від...

Ну это же нововведение от злочынной ЗЕ-влады, а то -- благословленный Совок -- им все можно.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 11:13
Ну это же нововведение от злочынной ЗЕ-влады, а то -- благословленный Совок -- им все можно.
Додано: Чет 01 жов, 2020 13:22
Додано: Чет 01 жов, 2020 16:54
moveton, при краже все ясно (и то там границы достаточно размыты и нет линейной зависимости от кол-ва украденного) - лежало в тумбочке 10000$, после кражи их не стало. Убыток - 10000. Как оценить стоимость автомобиля на момент угона?
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Додано: Чет 01 жов, 2020 17:11
Таможенники на этот, казалось бы нерешаемый вопрос, уже давно нашли ответ: "каталожная стоимость".
Додано: Чет 01 жов, 2020 17:36
RomanTik, как напишут в законе, так и будут оценивать. Методики возможны всякие разные и нельзя сказать, что задача нова. При ДТП страховой компании или суду приходится решать даже более общую: оценить потерю стоимости только частично повреждённого автомобиля. Кражу достаточно логично приравнять к виновности в ДТП при котором машина раскатана в блин. Как эти деньги переводить в годы отсидки - это отдельная тема.
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