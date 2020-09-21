Розглянемо альтернативні джерела фінансування.
Дивися повний текст Олександр Бондаренко: як я шукав гроші на дороги і які висновки зробив.
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Додано: Сер 30 вер, 2020 15:22
Олександр Бондаренко: як я шукав гроші на дороги і які...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Олександр Бондаренко: як я шукав гроші на дороги і які висновки зробив.
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