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Уряд України виконав
одну з ключових вимог МВФ

Уряд України виконав одну з ключових вимог МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 19:22

Уряд України виконав одну з ключових вимог МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін прийняв рішення про реорганізацію двох територіальних органів.

Дивися повний текст Уряд України виконав одну з ключових вимог МВФ.
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 19:23

ну да... сгорел сарай - гори и хата...
приняли они... яду б лучше они приняли
svetoch-10
 
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