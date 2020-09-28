Кабмін прийняв рішення про реорганізацію двох територіальних органів.
Дивися повний текст Уряд України виконав одну з ключових вимог МВФ.
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Додано: Сер 30 вер, 2020 19:22
Уряд України виконав одну з ключових вимог МВФ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд України виконав одну з ключових вимог МВФ.
Додано: Сер 30 вер, 2020 19:23
ну да... сгорел сарай - гори и хата...
приняли они... яду б лучше они приняли
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