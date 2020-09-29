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Скільки заробляють продакти в українських IT-компаніях...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 вер, 2020 21:42
Пропонуємо до обговорення:
INDIGO Tech Recruiters провело дослідження про рівень заробітних плат Product Owner і Product Manager в Україні.
Дивися повний текст Скільки заробляють продакти в українських IT-компаніях (інфографіка)
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Додано: Сер 30 вер, 2020 21:43
як на менеджерську посаду це не так вже і багато...
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nighthawk5
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