RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки заробляють продакти в
українських IT-компаніях...

Скільки заробляють продакти в українських IT-компаніях...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 21:42

Скільки заробляють продакти в українських IT-компаніях...

Пропонуємо до обговорення:
INDIGO Tech Recruiters провело дослідження про рівень заробітних плат Product Owner і Product Manager в Україні.

Дивися повний текст Скільки заробляють продакти в українських IT-компаніях (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90504
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 21:43

як на менеджерську посаду це не так вже і багато...
nighthawk5
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22
З нами з: 18.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки коштує орендувати квартиру в Києві (інфографіка)
R2 » Вів 29 вер, 2020 23:28
2 95
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:37
_hunter
Скільки нині коштує житло в столиці (інфографіка)
R2 » Сер 30 вер, 2020 10:07
2 124
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:24
_hunter
Скільки коштувало житло у новобудовах Києва у III...
R2 » Вів 29 вер, 2020 16:40
1 62
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 вер, 2020 16:41
oleg49

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25682)
30.09.2020 22:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.