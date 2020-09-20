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Без трудової книжки
працюють понад 20% українців

Без трудової книжки працюють понад 20% українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 23:07

Без трудової книжки працюють понад 20% українців

Пропонуємо до обговорення:
Понад 20% українців у віці 15-70 років зайняті неформально, тобто працюють без трудової книжки.

Дивися повний текст Без трудової книжки працюють понад 20% українців.
R2
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