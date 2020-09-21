Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.
Дивися повний текст Раді рекомендують ввести допомогу безробітним на період інших карантинів.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 08:41
Раді рекомендують ввести допомогу безробітним на період...
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Дивися повний текст Раді рекомендують ввести допомогу безробітним на період інших карантинів.
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