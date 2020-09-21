RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Раді рекомендують ввести
допомогу безробітним на період...

Раді рекомендують ввести допомогу безробітним на період...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 08:41

Раді рекомендують ввести допомогу безробітним на період...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Дивися повний текст Раді рекомендують ввести допомогу безробітним на період інших карантинів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90502
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Раді хочуть скасувати фіскалізацію для продавців...
R2 » Пон 28 вер, 2020 21:06
2 126
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 вер, 2020 22:15
anton_gms
Український газ за ціною іноземного: в Раді повідомили,... 1, 2
R2 » Вів 22 вер, 2020 09:35
12 689
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 вер, 2020 09:00
kioreskonadia
В ЄС пропонують ввести безвіз для білорусів
R2 » Пон 21 вер, 2020 15:03
1 117
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 вер, 2020 16:17
Lion+

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20676)
01.10.2020 09:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.