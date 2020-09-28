Про це повідомляється на сайті забудовника.
Дивися повний текст Київміськбуд з 1 жовтня піднімає ціни на квартири.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 10:36
Київміськбуд з 1 жовтня піднімає ціни на квартири
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київміськбуд з 1 жовтня піднімає ціни на квартири.
Додано: Чет 01 жов, 2020 10:37
Делать с этого целую новость не стоит. Обычная практика — дома строятся, этажи растут. Подымается и цена. Тот кто взял квартиру на ранней стадии — сэкономил прилично. Но и несет больше рисков вмести с застройщиком.
Но нет все хотят гарантий. При этом почти 100%. Ок, не проблема — проектное финансирование и эскроу счета.
И цена уже не будет так существенно расти. Она сразу станет почти ценой нынешней переуступки на поздней стадии. Просто вместо "инвесторов" на себя все риски возьмут банки. Они и всю прибыль заберут. Нет рисков — нет прибыли для покупателя. Нет прибыли — берите стразу вторичку, зачем 2 года ждать, арендовать все это время? Вторички и сейчас на рынки полно. Но нет все хотят дешевле. И ни за что не отвечать. И делют вид, что этого не понимають.
Додано: Чет 01 жов, 2020 10:59
Казалось бы, правильный комментарий, но... Договор о рассрочке платежа это что? Там небось указан сумма платежа которая выплачивается частями, возможно даже зафиксированы объемы и частота этих «частей»? А так получается что человек взял в рассрочку 1 млн на 10 частей, а через пол года ему говорят а вот теперь это не 1 млн, 1.5 млн - потрудитесь доплатить 500к. И это вы называете нормой юридического права?
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