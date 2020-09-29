Київміськбуд з 1 жовтня піднімає ціни на квартири

Додано: Чет 01 жов, 2020 10:37

Делать с этого целую новость не стоит. Обычная практика — дома строятся, этажи растут. Подымается и цена. Тот кто взял квартиру на ранней стадии — сэкономил прилично. Но и несет больше рисков вмести с застройщиком.

Но нет все хотят гарантий. При этом почти 100%. Ок, не проблема — проектное финансирование и эскроу счета.

И цена уже не будет так существенно расти. Она сразу станет почти ценой нынешней переуступки на поздней стадии. Просто вместо "инвесторов" на себя все риски возьмут банки. Они и всю прибыль заберут. Нет рисков — нет прибыли для покупателя. Нет прибыли — берите стразу вторичку, зачем 2 года ждать, арендовать все это время? Вторички и сейчас на рынки полно. Но нет все хотят дешевле. И ни за что не отвечать. И делют вид, что этого не понимають.