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Київміськбуд з 1 жовтня
піднімає ціни на квартири

Київміськбуд з 1 жовтня піднімає ціни на квартири
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 10:36

Київміськбуд з 1 жовтня піднімає ціни на квартири

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті забудовника.

Дивися повний текст Київміськбуд з 1 жовтня піднімає ціни на квартири.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 10:37

Делать с этого целую новость не стоит. Обычная практика — дома строятся, этажи растут. Подымается и цена. Тот кто взял квартиру на ранней стадии — сэкономил прилично. Но и несет больше рисков вмести с застройщиком.
Но нет все хотят гарантий. При этом почти 100%. Ок, не проблема — проектное финансирование и эскроу счета.
И цена уже не будет так существенно расти. Она сразу станет почти ценой нынешней переуступки на поздней стадии. Просто вместо "инвесторов" на себя все риски возьмут банки. Они и всю прибыль заберут. Нет рисков — нет прибыли для покупателя. Нет прибыли — берите стразу вторичку, зачем 2 года ждать, арендовать все это время? Вторички и сейчас на рынки полно. Но нет все хотят дешевле. И ни за что не отвечать. И делют вид, что этого не понимають.
RO41m
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 10:59

Казалось бы, правильный комментарий, но... Договор о рассрочке платежа это что? Там небось указан сумма платежа которая выплачивается частями, возможно даже зафиксированы объемы и частота этих «частей»? А так получается что человек взял в рассрочку 1 млн на 10 частей, а через пол года ему говорят а вот теперь это не 1 млн, 1.5 млн - потрудитесь доплатить 500к. И это вы называете нормой юридического права?
sergey_nosko
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 11:33

  sergey_nosko написав:Казалось бы, правильный комментарий, но... Договор о рассрочке платежа это что? Там небось указан сумма платежа которая выплачивается частями, возможно даже зафиксированы объемы и частота этих «частей»? А так получается что человек взял в рассрочку 1 млн на 10 частей, а через пол года ему говорят а вот теперь это не 1 млн, 1.5 млн - потрудитесь доплатить 500к. И это вы называете нормой юридического права?

Указана. А еще указаны условия пересчета этой суммы.
Нет: частоты частей могут быть зафиксорованы (но зачем?) -- объемы -- никогда не фиксируются.
Ну, как бы да: есть договор -- устраивает -- подписываем, не устраивает -- не подписываем...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:18

p_a_l
А зачем в договоре защищать инвестора/покупателя, если он и так подпишет все что ему дадут, не всегда читая о той цене фикс/не фикс, потом каждую неделю поднимают цену и нормально, пусть платят, а не нравится, тогда держите ваши фантики обратно.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 14:13

Re: Київміськбуд з 1 жовтня піднімає ціни на квартири

Вартість квартир перерахують за курсом 30-31 грн/$.


вот вам и доллар по 30
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 19:29

Пусть поднимают, уже сейчас спрос упал существено, с поднятием еще больше упадет
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 21:36

Re: Київміськбуд з 1 жовтня піднімає ціни на квартири

На вторинному ринку ціни так само зросли автоматично в гривні у зв'язку із падінням курсу і ніхто нікого не попереджував і не оголошував.
Roman Tik
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 23:53

Ну хорошо, цены в рассрочку к чему-то привязали? И почему доллар у них 30-31 - это как? Им продать можно его по такому курсу? Я как понял- привязали квартиры к курсу доллара , но не официального, а какой Киевгострой придумает? Прикольно. Судиться никто не будет?
laa1999
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 03:38

Re: Київміськбуд з 1 жовтня піднімає ціни на квартири

Надо на них натравить прошлогодних экспертов, которые тут в новостях уверенно рассказывали, что в строительстве уже всё отечественное и поэтому цены от валютного курса не зависят.
moveton
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