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Київміськбуд з 1 жовтня
піднімає ціни на квартири

Київміськбуд з 1 жовтня піднімає ціни на квартири
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 08:55

  laa1999 написав:Ну хорошо, цены в рассрочку к чему-то привязали? И почему доллар у них 30-31 - это как? Им продать можно его по такому курсу? Я как понял- привязали квартиры к курсу доллара , но не официального, а какой Киевгострой придумает? Прикольно. Судиться никто не будет?

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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:33

Re: Київміськбуд з 1 жовтня піднімає ціни на квартири

  RO41m написав:Но нет все хотят гарантий. При этом почти 100%. Ок, не проблема — проектное финансирование и эскроу счета.
И цена уже не будет так существенно расти. Она сразу станет почти ценой нынешней переуступки на поздней стадии. Просто вместо "инвесторов" на себя все риски возьмут банки. Они и всю прибыль заберут. Нет рисков — нет прибыли для покупателя. Нет прибыли — берите стразу вторичку, зачем 2 года ждать, арендовать все это время? Вторички и сейчас на рынки полно. Но нет все хотят дешевле. И ни за что не отвечать. И делют вид, что этого не понимають.

Конечно, все хотят гарантий, что такое нехитрое дело , как строительство здания , будет окончено. Это не научные исследования, где желательный результат не гарантирован. Лидер, блин, строительного рынка, строит больше 2-х десятков лет, и не может строить за свои деньги. Потому что их нет. А почему их нет? Потому что их прикарманивают. Себестомость реализованного жилья по отчётности КГС-не намного более 8000 грн. Прайсы помните? Чистую прибыль видели? Смешные дивиденды в бюджет города знаете?
При наличии своих денег можно ничего не продавать пока строишь, а потом самостоятельно снять все сливки, когда дом готов. Много ли КГС, строящий одновременно не один десяток домов, продал домов по такому принципу?
Проектное финансирование никто такой конторе под такую финотчетность и модель бизнеса не даст.
И еще интересно за что должен отвечать тот, кто хочет дешевле?
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