"Инвесторы" рады, что инвестиция даражаит
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 08:55
"Инвесторы" рады, что инвестиция даражаит
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:33
Re: Київміськбуд з 1 жовтня піднімає ціни на квартири
Конечно, все хотят гарантий, что такое нехитрое дело , как строительство здания , будет окончено. Это не научные исследования, где желательный результат не гарантирован. Лидер, блин, строительного рынка, строит больше 2-х десятков лет, и не может строить за свои деньги. Потому что их нет. А почему их нет? Потому что их прикарманивают. Себестомость реализованного жилья по отчётности КГС-не намного более 8000 грн. Прайсы помните? Чистую прибыль видели? Смешные дивиденды в бюджет города знаете?
При наличии своих денег можно ничего не продавать пока строишь, а потом самостоятельно снять все сливки, когда дом готов. Много ли КГС, строящий одновременно не один десяток домов, продал домов по такому принципу?
Проектное финансирование никто такой конторе под такую финотчетность и модель бизнеса не даст.
И еще интересно за что должен отвечать тот, кто хочет дешевле?
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