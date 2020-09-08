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Рішення про укрупнення районів
підтримують менш ніж 20%...

Рішення про укрупнення районів підтримують менш ніж 20%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 11:27

Рішення про укрупнення районів підтримують менш ніж 20%...

Пропонуємо до обговорення:
Виступають проти 30% громадян.

Дивися повний текст Рішення про укрупнення районів підтримують менш ніж 20% українців.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 11:27

у нас всегда де*** опросы де*** решений. Вместо того, чтобы донести людям в чем выгода от укрупнения районов, депутаты приняли выгодный для себя закон, а опрос какого-то фонда подтвердил, что люди ни хрена не знают и ни в чем не разбираются. И всем пофиг, но кто-то даже против.
И перед опросом нужно бы задавать несколько проверочных вопросов, на выявление адекватности человека и его понимания сути главной темы опроса. А то у нас обзванивают бабушек и подростков и создают "общее мнение".
pmdunavesta
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