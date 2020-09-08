Виступають проти 30% громадян.
Дивися повний текст Рішення про укрупнення районів підтримують менш ніж 20% українців.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 11:27
Рішення про укрупнення районів підтримують менш ніж 20%...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рішення про укрупнення районів підтримують менш ніж 20% українців.
Додано: Чет 01 жов, 2020 11:27
у нас всегда де*** опросы де*** решений. Вместо того, чтобы донести людям в чем выгода от укрупнения районов, депутаты приняли выгодный для себя закон, а опрос какого-то фонда подтвердил, что люди ни хрена не знают и ни в чем не разбираются. И всем пофиг, но кто-то даже против.
И перед опросом нужно бы задавать несколько проверочных вопросов, на выявление адекватности человека и его понимания сути главной темы опроса. А то у нас обзванивают бабушек и подростков и создают "общее мнение".
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