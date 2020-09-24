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Зеленський підписав закон про
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Зеленський підписав закон про впровадження технічного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 12:18

Зеленський підписав закон про впровадження технічного...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про впровадження технічного регламенту на будівельну продукцію, який забезпечить імплементацію в законодавство України положень регламенту Європейського союзу щодо якості будівельних продуктів.

Дивися повний текст Зеленський підписав закон про впровадження технічного регламенту на будпродукцію на ринку.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 12:18

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