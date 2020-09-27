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Українки у США відкрили перший у світі магазин цифрового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 жов, 2020 12:28
Пропонуємо до обговорення:
Українки Дарія Шаповалова і Наталія Моденова створили у США стартап Dress X і почали продавати цифровий одяг, до якого не можна доторкнутися, але можна вдягти для виходу у соцмережі.
Дивися повний текст Українки у США відкрили перший у світі магазин цифрового одягу (фото)
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Додано: Чет 01 жов, 2020 12:28
Теперь осталось придумать цифровую еду. Чтобы не выходить в соцсети на голодный желудок.
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