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Українки у США відкрили перший
у світі магазин цифрового...

Українки у США відкрили перший у світі магазин цифрового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 12:28

Українки у США відкрили перший у світі магазин цифрового...

Пропонуємо до обговорення:
Українки Дарія Шаповалова і Наталія Моденова створили у США стартап Dress X і почали продавати цифровий одяг, до якого не можна доторкнутися, але можна вдягти для виходу у соцмережі.

Дивися повний текст Українки у США відкрили перший у світі магазин цифрового одягу (фото).
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Теперь осталось придумать цифровую еду. Чтобы не выходить в соцсети на голодный желудок.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:29

  p_a_l написав:Теперь осталось придумать цифровую еду. Чтобы не выходить в соцсети на голодный желудок.

«Лабири́нт отраже́ний» Лукьяненко!!! на минуточку 97!!! год.
alex_dvornichenko
 
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