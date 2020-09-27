|
|
|
Українки у США відкрили перший у світі магазин цифрового...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 жов, 2020 12:28
Пропонуємо до обговорення:
Українки Дарія Шаповалова і Наталія Моденова створили у США стартап Dress X і почали продавати цифровий одяг, до якого не можна доторкнутися, але можна вдягти для виходу у соцмережі.
Дивися повний текст Українки у США відкрили перший у світі магазин цифрового одягу (фото)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90516
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 01 жов, 2020 12:28
Теперь осталось придумать цифровую еду. Чтобы не выходить в соцсети на голодный желудок.
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 3091
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 624 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 жов, 2020 13:29
p_a_l написав:
Теперь осталось придумать цифровую еду. Чтобы не выходить в соцсети на голодный желудок.
«Лабири́нт отраже́ний» Лукьяненко!!! на минуточку 97!!! год.
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 367
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 75 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 жов, 2020 14:46
alex_dvornichenko
, "Глубина-глубина я не твой" (с)
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
-
RomanTik
-
-
- Повідомлень: 3076
- З нами з: 06.01.16
- Подякував: 8876 раз.
- Подякували: 711 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 жов, 2020 15:18
p_a_l написав:
Теперь осталось придумать цифровую еду. Чтобы не выходить в соцсети на голодный желудок.
Для любителей запостить свой лакшери-обед в инстаграмме - самое оно! Лобстеры, фуа-гра, мраморные стейки, бутылочка Moet - в наличии любые 3D-модели!
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 1689
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 506 раз.
- Подякували: 288 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 жов, 2020 23:28
Честно говоря ничего не понял.
А как эту одежду "одевать" для "выхода в соцсеть"?
Там в этом магазине хоть продаются цифровые треники и тельняшки, или только платья?
-
Alex2007
-
1
-
- Повідомлень: 2475
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 1167 раз.
- Подякували: 1010 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|