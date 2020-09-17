RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Іпотечні ставки стрімко впали

Іпотечні ставки стрімко впали
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:42

Іпотечні ставки стрімко впали

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк помітив дуже швидке зниження кредитних ставок в поточному році.

Дивися повний текст Іпотечні ставки стрімко впали.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90509
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:42

"за полгода падение на 6 процентных пунктов" - кто эти люди и где их берут?
Rainbow
 
Повідомлень: 2939
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 589 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Доходи людей в усьому світі впали на 3,5 трлн доларів - МОП
R2 » Нед 27 вер, 2020 09:03
1 81
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 вер, 2020 09:03
aaggrruu
ПриватБанк значно знизив ставки фінансування покупки...
R2 » Сер 23 вер, 2020 13:28
2 267
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 вер, 2020 22:20
airmax78
У Раді хочуть зрівняти ставки акцизного податку на пальне 1, 2, 3
R2 » Сер 16 вер, 2020 11:38
27 1444
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 вер, 2020 12:17
sasch

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.