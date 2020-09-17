Національний банк помітив дуже швидке зниження кредитних ставок в поточному році.
Дивися повний текст Іпотечні ставки стрімко впали.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 13:42
Іпотечні ставки стрімко впали
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Іпотечні ставки стрімко впали.
Додано: Чет 01 жов, 2020 13:42
"за полгода падение на 6 процентных пунктов" - кто эти люди и где их берут?
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