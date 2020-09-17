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Іпотечні ставки стрімко впали

Іпотечні ставки стрімко впали
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:42

Іпотечні ставки стрімко впали

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк помітив дуже швидке зниження кредитних ставок в поточному році.

Дивися повний текст Іпотечні ставки стрімко впали.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:42

"за полгода падение на 6 процентных пунктов" - кто эти люди и где их берут?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 17:32

Можно рассказать много красивых слов про рост экономики и заботу о людях, но я открыл сайт российского Сбербанка и посчитал, что по покупке квартиры стоимостью $100 000 в России ставка ипотеки - 8.5%, если начальный взнос 20% и 8.9%, если начальный взнос 15%. А если получаешь зарплату на карту сбербанка, то ещё на 0.5% снижают ставку. А тем, кому до 35 лет - ещё на какие-то десятые доли %.
В результате ставка получается меньше 8%. Причем не на погода или год, а на весь срок кредитования.
Про чешские или немецкие ставки я даже не вспоминаю.
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 20:23

Фіксована ставка – в перший рік, в наступні – плаваюча.

Це називається "наіпалово".
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 20:28

Re: Іпотечні ставки стрімко впали

долярчик это твоя тема!
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 21:20

Ніхто не помітив, а Нацбанк помітив! Який він у нас спостережливий))
Roman Tik
 
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