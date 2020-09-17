Національний банк помітив дуже швидке зниження кредитних ставок в поточному році.
Дивися повний текст Іпотечні ставки стрімко впали.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 13:42
Іпотечні ставки стрімко впали
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Іпотечні ставки стрімко впали.
Додано: Чет 01 жов, 2020 13:42
"за полгода падение на 6 процентных пунктов" - кто эти люди и где их берут?
Додано: Чет 01 жов, 2020 17:32
Можно рассказать много красивых слов про рост экономики и заботу о людях, но я открыл сайт российского Сбербанка и посчитал, что по покупке квартиры стоимостью $100 000 в России ставка ипотеки - 8.5%, если начальный взнос 20% и 8.9%, если начальный взнос 15%. А если получаешь зарплату на карту сбербанка, то ещё на 0.5% снижают ставку. А тем, кому до 35 лет - ещё на какие-то десятые доли %.
В результате ставка получается меньше 8%. Причем не на погода или год, а на весь срок кредитования.
Про чешские или немецкие ставки я даже не вспоминаю.
Додано: Чет 01 жов, 2020 20:23
Це називається "наіпалово".
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
Додано: Чет 01 жов, 2020 20:28
Re: Іпотечні ставки стрімко впали
долярчик это твоя тема!
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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