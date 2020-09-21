Потрібну постанову Кабмін прийняв під час сьогоднішнього засідання.
Дивися повний текст Кабмін дозволив оформляти електронні техпаспорти не тільки власникам авто.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 13:56
Кабмін дозволив оформляти електронні техпаспорти не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін дозволив оформляти електронні техпаспорти не тільки власникам авто.
Додано: Чет 01 жов, 2020 13:56
Интересно, а что они считают "основанием для надлежащего пользователя"?
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