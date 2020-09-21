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Кабмін дозволив оформляти
електронні техпаспорти не...

Кабмін дозволив оформляти електронні техпаспорти не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:56

Кабмін дозволив оформляти електронні техпаспорти не...

Пропонуємо до обговорення:
Потрібну постанову Кабмін прийняв під час сьогоднішнього засідання.

Дивися повний текст Кабмін дозволив оформляти електронні техпаспорти не тільки власникам авто.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:56

Интересно, а что они считают "основанием для надлежащего пользователя"?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 18:01

M-Audio, то, что новостному боту что пользователь, что пользование - один хрен.
https://auto.24tv.ua/ru/kak_oformit_nad ... mer_n21906
4. Выбрать основание для надлежащего пользования:
- договоренность с владельцем;
- доверенность на право пользования ТС;
- договор аренды, найма или займа;
- договор финансового или оперативного лизинга.


Впрочем, на auto.24tv.ua тоже не сильно лучше. "Пользование" - это не использование. Это лечение. Хотя может и имеется в виду на каком основании надлежащего пользователя нужно лечить. Кто тот кабмин знает...
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 20:16

R2
тоесть теперь любой желающий может переоформить на себя техпаспорт любого автомобиля. Ну зашибись решение :mrgreen:

Зе здобули зе разом. Зе перемога!
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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