Потрібну постанову Кабмін прийняв під час сьогоднішнього засідання.
Дивися повний текст Кабмін дозволив оформляти електронні техпаспорти не тільки власникам авто.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 13:56
Кабмін дозволив оформляти електронні техпаспорти не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін дозволив оформляти електронні техпаспорти не тільки власникам авто.
Додано: Чет 01 жов, 2020 13:56
Интересно, а что они считают "основанием для надлежащего пользователя"?
Додано: Чет 01 жов, 2020 18:01
M-Audio, то, что новостному боту что пользователь, что пользование - один хрен.
4. Выбрать основание для надлежащего пользования:
- договоренность с владельцем;
- доверенность на право пользования ТС;
- договор аренды, найма или займа;
- договор финансового или оперативного лизинга.
Впрочем, на auto.24tv.ua тоже не сильно лучше. "Пользование" - это не использование. Это лечение. Хотя может и имеется в виду на каком основании надлежащего пользователя нужно лечить. Кто тот кабмин знает...
Додано: Чет 01 жов, 2020 20:16
R2
тоесть теперь любой желающий может переоформить на себя техпаспорт любого автомобиля. Ну зашибись решение
Зе здобули зе разом. Зе перемога!
Mind the gap.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 23:14
Это фраза-заглушка. Placeholder. Я тут недавно столкнулся с документами, которые предлагалось оформлять надлежащим образом. Пока хз, потом разберемся, но обязательно надлежащим, не подлежащим, не параллельно лежащим, а надлежашим.
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