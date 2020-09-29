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Падіння у базових галузях
економіки України...

Падіння у базових галузях економіки України...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 14:26

Падіння у базових галузях економіки України...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку (вересень 2020 року).

Дивися повний текст Падіння у базових галузях економіки України сповільнилося втричі.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 14:26

Падаем но медлиние.
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