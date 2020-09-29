Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку (вересень 2020 року).
Дивися повний текст Падіння у базових галузях економіки України сповільнилося втричі.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 14:26
Падіння у базових галузях економіки України...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Падіння у базових галузях економіки України сповільнилося втричі.
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