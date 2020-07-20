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Ford показав «автомобіль майбутнього» у вигляді...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 жов, 2020 17:17
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Ford показала глядачам Пекінського автосалону незвичайний арт-об’єкт, що натякає на дизайн майбутніх моделей марки.
Дивися повний текст Ford показав «автомобіль майбутнього» у вигляді скульптури (фото)
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Додано: Чет 01 жов, 2020 17:17
У автомобиля будущего не должно быть радиатора
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