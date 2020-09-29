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З 1 жовтня "старі" банкноти
гривні стають недійсними...

З 1 жовтня "старі" банкноти гривні стають недійсними...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 18:29

З 1 жовтня "старі" банкноти гривні стають недійсними...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 жовтня 2020 року українці не зможуть використовувати монети номіналом 25 копійок та банкноти старих зразків до 2003 року.

Дивися повний текст З 1 жовтня \"старі\" банкноти гривні стають недійсними (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 18:29

А в США до сих пор принимают банкноты 1923 года,но мы же умнее...
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 18:45

Так уберите цены из магазина типа 99.99. Я буду требовать сдачу наличными.
alex7gk
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