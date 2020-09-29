З 1 жовтня 2020 року українці не зможуть використовувати монети номіналом 25 копійок та банкноти старих зразків до 2003 року.
Дивися повний текст З 1 жовтня \"старі\" банкноти гривні стають недійсними (інфографіка).
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Додано: Чет 01 жов, 2020 18:29
З 1 жовтня "старі" банкноти гривні стають недійсними...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 1 жовтня \"старі\" банкноти гривні стають недійсними (інфографіка).
Додано: Чет 01 жов, 2020 18:45
Так уберите цены из магазина типа 99.99. Я буду требовать сдачу наличными.
Додано: Чет 01 жов, 2020 19:08
А самый сок это когда звонишь в Bank of America и просишь их дать тебе $100 и желательно поновее ибо едешь зарубеж и там жёванные доллары из ATM не берут. Банк говорит "Конечно, сэр, сделаем, сэр." Приезжаешь, берёшь свои деньги в $100 купюрах, летишь в Укрину, приходишь в обменник, а тебе говорят "Вот эту и эту мы не возьмём. На них дырочка диаметром 3 микрона, а эту таракан укусил". Да твою дивизию!!! реальная история.
Додано: Чет 01 жов, 2020 19:23
Некоторые банки, кассы на отделениях, не зная нюансов выведения из оборота копеек 25 и банкнот 2003 года просто их не принимают, хотя обязаны принять их и отправить в НБУ на утил.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:03
Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:13
При оплате картой ты заплатишь ровно 99,99 и ни копейкой больше.
Mind the gap.
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